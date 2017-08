Werkelijk iedereen is welkom in deze sigarenclub: “Zelfs kinderen kunnen zich hier uitleven”

Oostkamp / Torhout - De Woodland Cigar Club blaast straks haar eerste kaarsje uit en viert dat met een grootse gezinshappening aan haar prachtige clubhuis in Ruddervoorde. “We willen tonen dat we geen exclusief, gesloten clubje zijn. Iedereen is hier welkom.”

Wat in september vorig jaar schoorvoetend van start ging als een digitaal platform voor sigarenliefhebbers, is op amper een jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige sigarenclub met liefst tachtig leden. Het gaat de Woodland Cigar Club voor de wind en om het eenjarig bestaan te vieren pakken de sigarenfanaten op zondag 10 september uit met een heuse gezinshappening. Die vindt plaats in en rond hun fraaie clublokaal op de site van het tuinarchitectuurbedrijf van voorzitter Elewout Gelaude (28) in de Westkantstraat in Ruddervoorde.

‘Cigarpairing’

“Een gezinshappening met sigaren klinkt misschien wat vreemd, maar dat is precies wat het zal zijn”, lacht Elewout. “Terwijl de kinderen zich uitleven met tal van animatie, kunnen de volwassenen genieten van een groot sigarenbuffet, waar ze kunnen proeven van een dertigtal soorten. We doen ook aan ‘cigarpairing’: de ideale match zoeken tussen een sigaar en een alcoholische drank. Sigarenmeesters Koenraad Cappon, Koen Van Zandweghe en Reza Valibalouch zullen hun uitgebreide kennis delen.”

Het idee voor de Woodland Cigar Club ontstond in barbershop Haircrew in de Lichterveldestraat in Torhout. Barbier Kurt Deschacht runt er een gespecialiseerde barbierszaak voor mannen waar je ook kwaliteitssigaren kan kopen. “Ik was er samen met Tom Tesch, die met Valerie Dick het café Rozeveld in Torhout runt”, vervolgt Elewout. We raakten aan de praat en besloten een sigarentasting te organiseren. Na het grote succes besloten we deze club op te richten om samen sigaren te roken en ervaringen met nieuwe sigaren te delen.”

De meeste sigarenclubs hebben een exclusief, gesloten karakter met soms zelfs een dresscode. “Maar daar doen wij niet aan mee”, besluit Elewout. “Van postbode tot advocaat: hier is iedereen welkom. En dat is precies wat we in de verf willen zetten met ons evenement op 10 september. We zijn misschien niet de grootste sigarenclub, maar wel de leukste.”