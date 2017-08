Radja Nainggolan spuwt zijn gal bij onze Chef Voetbal: “Dit heeft geen zin meer. Ik stop ermee”

“Ik stop bij de Rode Duivels. Op deze manier kan het niet verder.” Radja Nainggolan (29) pikt het niet dat hij niet geselecteerd werd voor de WK-interlands tegen Gibraltar en Griekenland en zet er na 29 interlands een punt achter.

Roberto Martinez liet gisteren verrassend weten dat hij Radja Nainggolan niet opneemt in zijn 28-koppige selectie voor de twee WK-duels. “Hij was niet gefocust genoeg en daarom besloot ik andere spelers een kans te geven”, aldus de bondscoach. Radja Nainggolan reageerde boos toen we hem na de mededeling van Martinez aan de lijn kregen.

Had je dit zien aankomen?

“Hij (Martinez) heeft me om 11 uur (een uur voor de bekendmaking van de selectie, nvdr.) gebeld. Hij zei dat hij de indruk had dat ik in de laatste WK-wedstrijden in juni niet geconcentreerd genoeg was op het spelen bij de Rode Duivels. Ik was om te ontploffen toen ik dat hoorde.”

Was dat gebrek aan concentratie onder meer omdat je op de tactische bespreking voor de wedstrijd tegen Estland te laat kwam?

“Dat heeft hij niet gezegd. Maar we hebben het hier over één minuut hé, meer niet. Ik stond boven één minuut 37 seconden op de lift te wachten en daarom kwam ik te laat. Maar andere spelers komen ook wel eens te laat hoor. Dat ben ik niet alleen. Ik draai er wel voor op. Het is altijd iets.”

Je werd al eens gepasseerd door Martinez. Toen was je al boos en dacht aan stoppen bij de Rode Duivels. Nu ook?

“Ja, ik stop. Dit heeft geen zin meer. Hij roept Youri Tielemans op die op de bank zit en wekelijks maar enkele minuten speelt bij Monaco. Bij zijn aanstelling zegt hij dat de Rode Duivels in topcompetities moeten spelen. Nu Witsel in China speelt, is dat plotseling niet meer van tel. Op zich allemaal niet erg maar ik moet daar dan voor opdraaien? Neen, laat maar dan.”

Je zag de bondscoach op vakantie in Ibiza. Was dat dan geen moment om de moeilijke relatie uit te praten?

“We zaten in hetzelfde restaurant, hij zat een tafeltje verder dan ik. Ik had hem eerst niet gezien maar hij mij wel. Hij zei geen goedendag. Ja, dan heb ik ook niets gezegd. Zo kan je toch niet samenwerken?”

Is dat een reden om je internationale carrière te stoppen?

“Maar het heeft toch geen zin om verder te doen? Ik was bij de beteren op het EK. Scoorde er twee keer. Ik speelde vorig seizoen 52 wedstrijden voor AS Roma, een topclub in de Serie A. Ik doe altijd mijn best, lig goed in de groep. Toch is er altijd iets. Zo ga ik niet verder. Ik stop ermee. Ik ben 29 jaar en ik laat me niet meer van hier naar ginder sturen. Spijtig maar het is zo.”

Dan zien we je nog maar alleen bij AS Roma?

“Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik word in deze situatie gedrongen. Alles op Roma dan maar.”

Onze chef voetbal Ludo Vandewalle over de tweestrijd Martinez-Nainggolan: “We gaan Radja hard missen”