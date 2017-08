Minstens 35 scholen starten schooljaar pas na Offerfeest, overgrote meerderheid begint wel op 1 september

Zeker 35 scholen hebben besloten om de eerste schooldag uit te stellen naar 4 september voor het Offerfeest. De overgrote meerderheid begint wel gewoon op 1 september, al zorgen verschillende directeurs voor een alternatief programma, om dan pas de maandag erop alle leerlingen te verwelkomen.

De vraag of de eerste schooldag voor heel het onderwijs verplaatst moest worden naar 4 september veroorzaakte dit voorjaar heel wat ophef. Aan­leiding was het Offerfeest dat nu pal op 1 september valt. Moslimleerlingen hebben dan wettelijk recht op een dag verlof.

Verschillende scholen met een grote moslimpopulatie – vooral in de grote steden – vonden het zinloos om de deuren te openen voor de luttele leerlingen die wél zouden opdagen. Bovendien is 1 september een vrijdag en zal het luxeverzuim wellicht hoger liggen dan op een doorsnee eerste schooldag. Touroperatoren gaven de voorbije dagen al aan dat ze meer boekingen en terugvluchten noteren op 1, 2 en 3 september in vergelijking met vorig jaar.

Toch is het nooit tot uitstel in heel Vlaanderen gekomen, want daar kon voor onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) geen sprake van zijn. Wel konden scholen die een problematische start verwachtten, een verlofdag inlassen.

Uit een brede rondvraag van onze redactie bij meer dan zeshonderd scholen blijkt nu dat minstens 35 scholen in Vlaanderen en Brussel die piste bewandelen. De directeurs lossen het meestal op met een pedagogische studiedag. Dat betekent dat de leraren wel aanwezig zijn om te vergaderen, maar dat de leerlingen een extra dagje vakantie hebben.

De directeurs vinden het maar normaal dat moslimkinderen de kans krijgen om het Offerfeest met hun familie te vieren en ze willen één onthaal organiseren voor alle leerlingen.

In Antwerpen alleen kiezen zeker zestien scholen voor 4 september. Een situatie die onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD) liever anders had gezien. In zijn stedelijk onderwijs kozen zeven scholen voor uitstel. “De eerste schooldag begint op 1 september. Dat is altijd zo geweest”, zegt hij. “Als zelfs de Moslimexecutieve geen vragende partij is om het schooljaar later te beginnen, dan is het toch vreemd om daar anders over te beslissen. Maar het behoort tot de autonomie van scholen.”

Ook al ligt het werkelijke aantal wellicht hoger dan 35, het gaat nog altijd om een miniem aantal op het totaal van 3.700 basis- en middelbare scholen.