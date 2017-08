Gevluchte chauffeur spectaculaire crash Oostende heeft op zijn achttiende al zwaar verleden

Oostende - Pierre B. (18), de gevluchte automobilist die in Oostende onder invloed van drank en drugs een zwaar ongeval veroorzaakte, is niet aan zijn proefstuk toe. De afgelopen maanden was de jonge crimineel betrokken bij een carjacking en probeerde hij een vleugel van een jeugdgevangenis mee in brand te steken. Dat liep mis, waarna hij zelf drie maanden in een brandwonden­centrum belandde. Een klopjacht naar B. levert voorlopig niets op.

“Pure muiterij was het. Nooit in mijn leven heb ik zo veel geweld gezien. Ze gingen tekeer als beesten.” Een vakbondsafgevaardigde uit de gevangenis van het Noord-Franse Longuenesse zag alles gebeuren, die bewuste nacht van 10 op 11 januari. Met dertien waren ze, vertelt hij aan La Voix du Nord. “Vier onder hen waren minderjarig. Ze gooiden met alles, staken alles in brand en barricadeerden de hele boel. Uiteindelijk zijn de speciale ordetroepen van de politie tussenbeide moeten komen.”

Foto: n.d.

Het plan: ontsnappen. Een van die minderjarigen, is ons bevestigd, was Pierre B. uit het Henegouwse Le Roeulx. Op dat ogenblik was hij 17 jaar.

Eerder deze week was hij het die met een snelheid van 160 kilometer per uur door Oostende reed in een gestolen Peugeot, op de vlucht voor een politiecontrole. Onder invloed van drank en drugs ging hij van de baan, waarna hij zijn vier medepassagiers – twee vrienden van hem én twee liftsters – voor dood achterliet. Sindsdien staat hij internationaal geseind en krijgen agenten te horen dat ze op hun hoede moeten zijn. Reden: hij zou in het bezit zijn van minstens één vuurwapen. “Pas op wanneer je hem probeert te arresteren, hij is gevaarlijk”, staat in een interne nota van de politie.

Een wapen waarmee hij ook stond te zwaaien toen hij eind vorig jaar in Binche aan de haal ging met een Clio van een 62-jarige man. Pierre B. pleegde in het ­gezelschap van vier andere minderjarigen de car­jacking. Na een klopjacht werd hij over de Franse grens, in Maubeuge, opgepakt. En zo kwam hij tijdens de jaarwisseling dus terecht in gevangenis van Longuenesse.

Voor 50 procent verbrand

Bij die muiterij begin dit jaar raakte de jonge crimineel overigens zelf zwaargewond. Dat bevestigen meerdere bronnen. Bij het in brand steken van een matras liep het volledig mis. Per ongeluk stak hij zichzelf in brand. Over de helft van zijn lichaam liep hij tweedegraadsbrandwonden op.

Foto: dji

In allerijl moest Pierre B. naar een gespecialiseerd brandwondencentrum in Parijs overgebracht worden. En daarna nog enkele maanden revalideren in het centrum van Neder-Over-Heembeek.

Eind mei mocht hij het ziekenhuis verlaten. Tot grote opluchting van zijn ouders. Maar dat betekende dus niet het einde van zijn jeugdige criminele leven. Hij stal een auto in het Noord-Franse Valenciennes en reed met vrienden voor een dagje vanuit zijn nieuwe woonplaats Bergen naar de Noordzee. Zonder rijbewijs. Het bleek zijn zoveelste slechte beslissing.