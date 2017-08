Bisschop noemt ontslag omstreden pastoor onvermijdelijk

Wingene - Bisschop ­Lode Aerts noemt het ontslag van Luk Brutin, de pastoor in het West-Vlaamse Wingene die begin deze week ontslagen werd, onvermijdelijk.

“De beslissing is er niet zomaar gekomen. Sinds 2012 zijn we op zoek gegaan naar ­oplossingen voor de klachten en de conflicten. Nu blijkt dat Luk Brutin er niet in slaagt zijn ­parochiegemeenschap ­samen te houden”, aldus de bisschop. Vandaag wordt een eerste van twee ­protestmarsen georganiseerd voor de priester. Sympathisanten vertrekken vanuit Ruddervoorde naar de kerk in Zwevezele om daar net voor de mis protest te voeren.