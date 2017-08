Elisa plakt nog altijd albums vol met foto’s van haar lief

Er zijn nog mensen die albums vol foto’s plakken. Elisa Vandamme (27) uit Kuurne, bijvoorbeeld. “Ik vind foto’s belangrijk, achter elk kiekje zit een verhaal.” Vooral foto’s van zichzelf en haar lief, de twee zijn al bijna elf jaar een koppel. “Trouwen of kindjes krijgen, daar zijn we nog niet aan toe. Laat ons eerst nog maar wat fladderen samen.”

