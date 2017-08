CLUBNIEUWS. Griekse topclub wil Proto en Engels, vertrekt Teodorczyk nog bij Anderlecht?

De kans is reëel dat Leander Dendoncker (22) tegen Gent zijn laatste match voor Anderlecht speelt. Voorzitter Roger Vanden Stock zegt dat hij alleen met een transfer bezig is en sluit een vertrek niet uit. Zeker niet nu – naast Atlético – ook Monaco wat ziet in Dendoncker, als Fabinho straks vertrekt. Ondertussen bestaat ook de kans dat Proto, Engels en Teodorczyk nog de Jupiler Pro League verlaten.

ANDERLECHT. Megadeal tussen Monaco en Anderlecht?

Dendoncker droomt van Spanje, maar dan moet Atlético hem kopen en direct weer verhuren aan Anderlecht, want ze hebben een transferverbod. Dat zou een ­ideale oplossing zijn, maar een bod is er nog niet. De grootste interesse komt nu van Monaco. Op de Champions League-loting zat Van Holsbeeck volgens Franse bronnen alvast samen met Monaco-voorzitter Vadim Vasilyev om over Dendoncker te praten. De prijs? 26 miljoen euro plus bonussen.

Opvallend genoeg zei Van Holsbeeck na die loting: “Als Monaco Mbappé verkoopt, kan er nog veel bewegen. Voor ons is een scenario bespreekbaar waarin we een vervanger huren van de club die Dendoncker haalt.” Tiens. Met Soualiho Meïté (23) heeft Monaco net het goeie profiel. De Franse Ivoriaan is 1,87 meter en technisch sterk, maar zit sinds zijn overgang voor 7 miljoen van Zulte Waregem naar Monaco vooral in de tribune. Nul speelminuten. Zeker is dat Van Holsbeeck al zijn licht opstak voor de middenvelder die hij bij Essevee al bewierookte, maar Mëité houdt voorlopig alle huuraanbiedingen af. Hij gelooft in het project Monaco.

ANDERLECHT. Ook Teo nog weg?

Verrassing. Ook Lukasz Teodorczyk kan nog vertrekken bij Anderlecht. Dit weekend vinden er al onderhandelingen plaats, want door zijn gebrek aan goals en zijn metamorfose sinds hij een groot contract tekende, wordt de kloof tussen Teo en RSCA steeds groter. Als Teodorczyk vertrekt, is er ruimte om Robert Beric van Saint-Etienne te halen. Nu deed Anderlecht al een huurvoorstel met aankoopoptie, maar de Fransen willen de spits verkopen.

CLUB BRUGGE / OOSTENDE. Olympiakos wil Proto en Engels

Nu Olympiakos gekwalificeerd is voor de Champions League, wil coach Besnik Hasi graag doelman Silvio Proto (34) van KV Oostende en verdediger Bjorn Engels (22) van Club Brugge halen als versterking. Concrete aanbiedingen zijn er nog niet, maar via makelaars wordt het terrein wel afgetast. Proto weghalen bij KVO zal sowieso minder duur zijn dan Engels halen bij Brugge. De kustploeg nam hem indertijd gratis over van Anderlecht en naar een mooi bod luisteren ze altijd.

Bij Engels liggen de kaarten anders. Club Brugge hoopt nog altijd op dubbele cijfers voor de verdediger, die ook belangstelling geniet van Stoke en Sampdoria. Te veel voor Olympiakos, dat hoopt dat de prijs daalt als de transferdeadline nadert.

CLUB BRUGGE. Van Rhijn één seizoen verhuurd aan AZ

Voor Ricardo van Rhijn is er eindelijk een oplossing gevonden. De rechtsachter trainde al een tijd niet meer bij Club Brugge en trekt nu opnieuw richting Nederland, waar hij één seizoen verhuurd wordt aan AZ. Van een aankoopoptie is er in het contractgeen sprake. Van Rhijn ruilde vorig zomer Ajax in voor Club voor zo’n 1,8 miljoen euro. In PO1 kwam hij op een zijspoor terecht, waardoor hij de club al snel weer wou verlaten.

CLUB BRUGGE. Dennis mogelijk tot anderhalve maand out

Alsof de Europese uitschakeling nog niet voldoende is, moet Club Brugge de komende weken mogelijk ook sensatie Emmanuel Dennis missen. Een scan moet voor duidelijkheid zorgen, maar er wordt gevreesd voor een blessure aan de enkelband, mogelijk zelf een scheur. Een blessure die een inactiviteit van vier tot zes weken zou inhouden. Benoît Poulain is nog niet fit voor de match tegen Standard van morgen. Elton Acolatse deed gisteren met de invallers wel de volledige training mee. Nieuwkomer Saulo Decarli zit normaal nog niet in de selectie.

ANDERLECHT. Weiler denkt aan Boeckx in plaats van Sels, Harbaoui in de kern

Nu Anderlecht begon met 4 op 12 denkt trainer René Weiler aan een aantal ingrepen in zijn elftal. Zo overweegt de Zwitser om Frank Boeckx opnieuw in doel te zetten ten koste van Matz Sels. Boeckx was vorig seizoen een succesfactor en hij is weer fit na een herniaoperatie. Dat bewees de doelman onlangs bij de B-ploeg.

Voor Weiler is het niet ondenkbaar om eens een wedstrijd te beginnen zonder Kums aan de aftrap. Maar de Ghelamco Arena, waar Kums de koning was, is wellicht niet de ideale locatie om dat te doen. Nog opvallend: Hamdi Harbaoui trainde gisteren mee met de A-kern. Normaal gezien mag de (overbodige) Tunesische spits nooit aansluiten voor wedstrijddagen, tenzij hij – verrassend – wordt opgenomen in de kern.

ANDERLECHT. Samenwerking met jeugd RWDM

Anderlecht en RWDM gaan de handen in elkaar slaan op het vlak van jeugdwerking. De twee clubs hopen zo jong talent in de regio te houden door hen een kwaliteitsvolle omkadering binnen de eigen stad aan te bieden. Concreet gaan ze een talentdetectie- en een opleidingsprogramma uitwerken waarin er aandacht zal zijn voor de elitejeugd en het sociale luik. Daniël Renders, video-analist van Anderlecht en ex-speler en coach van RWDM, coördineert het project.

STANDARD. Basisplaats voor Raman?

Het lijkt erop dat Raman zondag op Club zal starten. Een verrassing, aangezien de 22-jarige aanvaller dit seizoen nog geen minuut in de competitie speelde en slechts één keer deel uitmaakte van de wedstrijdkern. Een beloning voor zijn trainingsarbeid en ook een gevolg van een samenloop van omstandigheden. Zo is Emond onzeker. Vrijdag kwam Sa voor de beroepscommissie, maar een uitspraak volgde nog niet. Een nieuwe zitting op komende dinsdag moet uitsluitsel brengen.

KV KORTRIJK. Spits halen bij Club of Anderlecht?

KV Kortrijk zoekt nog een aanvaller en heeft interesse in Sylver Ganvoula van Anderlecht en Jérémy Perbet. van Club Brugge.