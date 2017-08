Zo ziet het 'hondenleven' van Paris Hiltons favoriete viervoeters eruit

Paris Hilton deelt haar luxueuze levensstijl maar al te graag met haar roedel schoothondjes. Op haar Twitteraccount postte ze een foto van de miniatuurvilla van haar hondjes in haar achtertuin, compleet met airco, verwarming, designmeubilair en een kroonluchter.

Dat de favoriete viervoeters van Paris Hilton er allesbehalve 'een hondenleven' op nahielden, kon iedereen al vermoeden. De voormalige realityster neemt haar hondjes overal mee op sleeptouw, van het ene luxehotel naar het andere, maar ook thuis worden ze meer dan behoorlijk in de watten gelegd.

Dat bewijst de volgende Twitterpost van Paris Hilton: "Mijn hondjes wonen in een hondenvilla van twee verdiepingen hoog, met airconditioning, verwarming, designmeubilair en een kroonluchter. Hou ervan."

My dogs live in this two-story doggy mansion that has air conditioning, heating, designer furniture, and a chandelier. Loves it pic.twitter.com/4dXAf5XPXV