Daarom neem je je smartphone beter niet mee naar het toilet

De meeste mensen staan er nauwelijks bij stil dat het gebruik van hun smartphones op de meest ongebruikelijke plaatsen ertoe leidt dat ze wemelen van de bacteriën. Zo erg zelfs dat ze tot tien keer onhygiënischer zijn dan toiletbrillen. Dat hebben onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit van Arizona ontdekt. Ontstellend? Ja! Maar er valt wel iets aan te doen.

Hoewel onderzoekscijfers omtrent de hoeveelheid bacteriën op smartphones variëren, identificeerden onderzoekers tijdens een recente studie maar liefst 17.000 bacteriën op de toestellen van Amerikaanse hogeschoolstudenten. Onderzoekers van de University of Arizona ontdekten dan weer dat er op smartphones tot wel tien keer meer bacteriën zitten dan op toiletbrillen.

Ontstellende cijfers die volgens Emily Martin, hoogleraar epidemiologie aan de University of Michigan School of Public Health eenvoudig te verklaren zijn: "Omdat mensen hun smartphones overal mee naartoe nemen, zelfs op plaatsen waar ze normalerwijze eerst hun handen wassen vooraleer ze iets aanraken, worden die nogal snel behoorlijk vies." Dat verduidelijkte de hoogleraar in een interview met het magazine Time.

"De menselijke huid is van nature bedekt met bacteriën, die telkens op je smartphone terecht komen wanneer je je telefoon aanraakt. De meeste van die organismen zullen je echter niet ziek maken," vertelt ze nog. Al zijn ook al ernstigere pathogenen zoals E.coli of MRSA op smartphones teruggevonden. Hoe zit dat dan precies? "Ook die bacteriën op je smartphone maken je niet automatisch ziek, maar je wil ze natuurlijk ook niet zomaar in je systeem laten binnendringen. Dat is eveneens het geval met griepvirussen, die eventueel via een smartphone verspreid zouden kunnen worden," bevestigt Susan Whittier, diensthoofd klinische microbiologie aan het New York-Presbyterian and Columbia University Medical Center.

Maar gelukkig zijn er een aantal eenvoudige manieren om jouw smartphone een stukje hygiënischer te maken. Zowel Susan Whittier als Emily Martin zijn het er over eens dat het toilet verboden terrein is voor de smartphone. Wanneer je het toilet doorspoelt, worden bacteriën immers over de hele ruimte verspreid, waardoor zelfs E.coli op je smartphone terecht kan komen. Daarnaast raadt Whittier aan om je smartphone een paar keer per maand grondig te reinigen met een doekje dat je eerst onderdompelt in een mix van 60% water en 40% ontsmettingsalcohol. En als laatste tip geeft ze nog mee dat je je handen meerdere keren per dag moet wassen.