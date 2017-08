Moeder ontdekt dat dochter (17) zwanger is en gaat helemaal door het lint

Schokkende beelden van een moeder die haar - zwangere - zeventienjarige dochter verschillende klappen toedient, gaan de wereld rond. Haar dochter zou haar net verteld hebben dat ze zwanger was, waarna de stoppen doorsloegen bij de vrouw.

De beelden zouden gemaakt zijn buiten een appartement in Brazilië door een toevallige voorbijganger. Het zeventienjarige meisje krijgt het zwaar te verduren van haar moeder die maar blijft slaan terwijl ze haar de ene na de andere belediging toeschreeuwt. Het is niet geweten hoe het voorval is afgelopen.