Dendoncker niet tegen AA Gent, komt megatransfer naar Franse topclub eraan?

De kans is reëel dat Leander Dendoncker (22) zijn laatste match voor Anderlecht al gespeeld heeft. De middenvelder zal komende zondag niet in actie komen in de topper tegen AA Gent na een goed gesprek met trainer René Weiler. Voorzitter Roger Vanden Stock zegt dat hij alleen met een transfer bezig is en sluit een vertrek niet uit. Zeker niet nu - naast Atlético - ook Monaco wat ziet in Dendoncker, als Fabinho straks vertrekt. RSCA informeerde ondertussen al naar een huur van Monaco-speler Soualiho Meïté (23, ex-Essevee) als vervanger. Al staat die (nog) niet te springen.

Dendoncker droomt van Spanje, maar dan moet Atlético hem kopen en direct weer verhuren aan Anderlecht, want ze hebben een transferverbod. Dat zou een ­ideale oplossing zijn, maar een bod is er nog niet. De grootste interesse komt nu van Monaco. Op de Champions League-loting zat Van Holsbeeck volgens Franse bronnen alvast samen met Monaco-voorzitter Vadim Vasilyev om over Dendoncker te praten. De prijs? 26 miljoen euro plus bonussen.

Opvallend genoeg zei Van Holsbeeck na die loting: “Als Monaco Mbappé verkoopt, kan er nog veel bewegen. Voor ons is een scenario bespreekbaar waarin we een vervanger huren van de club die Dendoncker haalt.” Tiens. Met Soualiho Meïté (23) heeft Monaco net het goeie profiel. De Franse Ivoriaan is 1,87 meter en technisch sterk, maar zit sinds zijn overgang voor 7 miljoen van Zulte Waregem naar Monaco vooral in de tribune. Nul speelminuten. Zeker is dat Van Holsbeeck al zijn licht opstak voor de middenvelder die hij bij Essevee al bewierookte, maar Mëité houdt voorlopig alle huuraanbiedingen af. Hij gelooft in het project Monaco.