Bommetje in Vuelta: Tour-sensatie uit wedstrijd gezet na egoïstisch gedrag

De Franse renner Warren Barguil is door zijn ploeg Team Sunweb uit de Ronde van Spanje gezet. Barguil vertoonde in de etappe van vrijdag egoïstisch gedrag door zijn ploegmaat Wilco Kelderman niet te helpen na een lekke band. Pittig detail: Barguil verlaat na dit seizoen de Nederlandse ploeg voor het Franse Fortuneo-Oscaro.

Barguil won in de afgelopen Tour de France twee ritten, het bergklassement én de superstrijdlust. In de Vuelta weigerde hij zich te schikken in een rol van meesterknecht voor de Nederlandse kopman Wilco Kelderman. “Barguil wilde zich openlijk niet schikken naar de plannen van de ploeg, waardoor de ploeg geen andere optie had om hem uit de Vuelta te zetten”, aldus een persbericht op de website van Team Sunweb.

Barguil en Kelderman zouden in de Vuelta het kopmanschap bij Sunweb delen. Omdat de Nederlander er beter voor stond in het algemeen klassement, gaf de ploegleiding vrijdag de Fransman orders om te wachten toen Kelderman lek reed. Barguil deed dat echter niet en kwam in de eerste groep met klassementsrenners over de finish. Kelderman, die wel hulp kreeg van ploeggenoot Sam Oomen, verloor zeventien seconden.

“Ik verlaat de Vuelta omdat de ploeg dat wil. Ik voelde me goed en beschikte over goede benen”, reageert Barguil. “Ik wilde graag zoals in de Tour aanvallen in de bergen. De Vuelta is een fantastische koers en het is teleurstellend dat ik die moet verlaten, maar ik moet dit besluit accepteren.”