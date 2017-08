Modemerk strikt dit onconventioneel gezin voor reclamecampagne

Twee homoseksuele vaders en hun vier kinderen zijn de nieuwe gezichten van de najaarscollectie van kledingmerk Acne Studios. Het schattige Amerikaanse gezin van Lewis Kordale en Anthony Kaleb is daarmee het allereerste zwarte holebigezin dat de hoofdrol mag spelen in een grote nationale modecampagne.

Lewis Kordale en Anthony Kordale vormen al zes jaar lang een koppel en werden drie jaar geleden 'ontdekt' nadat ze een foto postten van zichzelf terwijl ze in de weer waren met het haar van hun dochtertje. Die foto leidde ertoe dat het gezin in een reclamecampagne van Nikon mocht aantreden.

Nu zag ook het Zweedse modemerk Acne Studios in het onconventionele gezin de perfecte rolmodellen. "Het gezin was een evidente keuze voor ons," vertelde de creatieve directeur Jonny Johansson. "Aangezien Acne Studios als een collectief is gestart, zagen we elkaar als een familie. Daarom wilde ik de hedendaagse huishoudens weergeven, in al zijn mogelijke samenstellingen."

Op Instagram deelt het koppel foto's en video's uit hun alledaagse leven met hun kinderen Desmiray, Maliyah, Kordale Jr. en Kaleb Jr.

