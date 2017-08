¡Bienvenido Messi! Real kondigt uit het niets even komst superster aan

Verrassing alom toen Real Madrid om half zes deze ochtend op Twitter de komst van Lionel Messi aankondigde. De post "!Bienvenido Messi! Welcome Messi!" mét filmpje van Leo schepte 90 minuten verwarring en ging viraal met meer dan 27 000 retweets van vroege vogels. Tot het bleek om een actie van het hackerscollectie OurMine te gaan.

Eerder deze week verspreidde het hackerscollectief ook al de foutieve transfer van Angel di Maria naar FC Barcelona. In de nasleep van de foutieve transfer van Messi naar Madrid postte OurMine nog een aantal tweets waarin ze waarschuwden over de slechte beveiliging van vele accounts. "Internetbeveiliging trekt op niets en dat hebben we nogmaals bewezen."

De tweet bleef 90 minuten lang zichtbaar op het Engelstalige en Spaanstalige account van Real Madrid. Rond 7 uur zaterdagochtend werd hij weer verwijderd.