Leko stuurt bij tegen Standard, onverwachte selectie voor Zwitserse verdediger

Na de 3-0 blamage in AEK Athene stuurt Club Brugge-coach Ivan Leko zijn selectie bij voor de competitiewedstrijd tegen Standard zondag. Zo doet Leko onverwacht snel beroep op de 25-jarige Zwitserse verdediger Saulo Decarli. In de brede selectie is ook plaats voor aanvaller Jérémy Perbet.

De volledige selectie:

Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens

Verdedigers: Helibelton Palacios, Dion Cools, Brandon Mechele, Saulo Decarli, Stefano Denswil, Laurens De Bock

Middenvelders: Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Ruud Vormer, Hans Vanaken

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, Wesley Moraes, Jérémy Perbet, Anthony Limbombe