“Eén dode en een onverwacht liefdeskoppel”. Dit weten we al over de start van het nieuwe seizoen van ‘Thuis’

1,4 miljoen kijkers zaten eind juni 2017 met de handen in het haar. ‘Thuis’ zat er op, haar 22ste seizoen was afgerond en de fans bleven met gigantische cliffhangers en een hele reeks vragen achter. “Maandag gaan wij verder alsof we nooit gestopt zijn. We schieten meteen stevig uit de startblokken”, vertelt ‘Thuis’-producer Hans Roggen aan Het Nieuwsblad Online. “Met passionele kussen, bezorgdheid, lasagne en koekjes.”

Eén dode en een onverwacht liefdeskoppel, dat belooft de producer ons al vast voor het komende seizoen. De fans staan al te popelen om een antwoord te krijgen op de rest van hun vragen. Hoe kunnen de voorbereidingen van het huwelijk van Tom en Judith positief verlopen, nu Karin opnieuw een stomende nacht heeft beleefd met de bruidegom in spe? Heeft Julia Luc dan toch vermoord? Is Sandrine echt verdwenen en is Olivia werkelijk zwanger? En boven al: waar is Waldek?

Foto: Thuis

“Voor ons is ‘Thuis’ nooit gestopt. Wij zijn gewoon verder blijven draaien. Ondertussen zitten we al aan de afleveringen van november te werken. Maar voor de kijkers is dat helemaal anders. Voor hen zal het lijken alsof er nog maar enkele seconden voorbij zijn gegaan vanaf het moment dat je Waldek in de kelder in de ogen van zijn ontvoerder zag kijken. Op sommige vragen krijgen de kijkers al na de eerste minuten een antwoord. Maar bij enkele verhaallijnen komen nog extra elementen bij, die het geheel alleen maar leuker maken”, vertelt Roggen. “We verwachten dat iedereen massaal op het puntje van zijn stoel zal klaar zitten.”

Lof en kritiek

Dat de fans op het puntje van hun stoel zitten, staat buiten kijf. “We merken dat de mensen echt meeleven. Toen we drie dagen op voorhand de beelden van de seizoensfinale aan enkele jonge vrijwilligers lieten zien, ging ik achter het televisiescherm staan, zodat ik echt kon zien hoe ze reageerden op de laatste scène. Ze lachten mee, ze concentreerden zich op het juiste moment. Ze zijn mee met wat we vertellen. Na de aflevering was er één seconde stilte en toen barstte er meteen een discussie uit met complottheorieën. Dat zorgt echt voor een gelukzalig gevoel voor ons!”

Toch kreeg ‘Thuis’ heel wat kritiek te slikken na de seizoensfinale. Te flauw, zo vonden sommigen. “Een spectaculaire aflevering hadden we inderdaad niet. Amper bloed, geen moord, geen spectaculaire scènes. Maar dat moet ook niet. Ook op zo van die heftige scènes komen er negatieve reacties, zoals bij de dood van Lucas in het auto-ongeluk. Dan is het volgens sommige kijkers te straf. We zoeken onze eigen weg daarin. Sociale media zijn belangrijk, maar het is niet per se een evenwichtige graadmeter voor ons. Heel veel mensen posten daar snel, kort en vol emoties hun meningen op. Zeker na zo’n cliffhangers zullen de meningen altijd verschillen.”

Foto: Thuis

Top van Vlaanderen

De cast en crew zijn er klaar voor om hun grote schare fans vanaf maandag 28 augustus opnieuw dagelijks op hun wenken te bedienen. Aan een stevig tempo, in stijgende lijn naar de top in Vlaanderen, want ‘Thuis’ is het meest bekeken programma. “Het is geweldig om te horen dat je bij een bezoek aan de Britse collega’s veel respect terug krijgt. Zij vragen dan ‘Wat komen jullie hier doen? Wij zouden beter bij jullie op bezoek komen!’ Omdat wij zo’n groot deel van de Vlaamse kijkers kunnen aanspreken.”

“Daarvoor zijn we constant aan het vernieuwen. We stellen onszelf continu in vraag. Zijn wij wel goed bezig? In ieder geval rendeert die houding. Ons vorige seizoen was het beste ooit. We hebben gemiddeld 1,3 miljoen kijkers. Steeds meer. Soms zelfs beangstigend meer. Maar we zijn fier op wat we doen. We zijn klaar om opnieuw te verbazen.”