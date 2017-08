Vader betrapt Nederlandse man die dochter (9) wil verkrachten

Een Nederlandse man is op heterdaad betrapt toen hij een negenjarig meisje wilde verkrachten in een Portugese supermarkt. De vader van het meisje kon nog net tussenbeide komen. Dat meldt de Portugese krant Correio da Manha.

Een in Duitsland wonende Nederlandse man was maandag tijdens zijn vakantie in Portugal naar de E. Leclerc-supermarkt in Lamego gegaan. Zijn oog viel daar op een negenjarig meisje. Hij deed alsof hij een medewerker van de winkel was en lokte haar mee naar de toiletten.

Gelukkig merkte de vader van het meisje al snel dat zijn dochter niet meer in de buurt was. Hij doorzocht de hele zaak, maar vond haar niet meteen. Pas toen hij geroep hoorde vanuit de toiletten, trapte hij daar een deur in en betrapte hij de Nederlander terwijl die zijn dochter probeerde te verkrachten.

De werknemers van de winkel kwamen snel tussenbeide en hielden de man in bedwang tot de politie toekwam. De dader, een werkloze vrijgezel die met zijn vader op vakantie was in Portugal, werd opgepakt. Hij riskeert een celstraf van acht jaar.

“De Portugezen onderzoeken de feiten”, laat het Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken weten aan AD. “We hebben contact met de familie van de man en bekijken of hij bijstand nodig heeft.”