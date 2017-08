20 jaar geleden maakte hij nog furore als Olympisch duiker, nu waagt hij een nog grotere sprong

In 1996 mocht de Zweed Johan Jimmy Sjödin aantreden op de Olympische Spelen in Atlanta. Het zou een van zijn laatste wapenfeiten worden als atleet, want op zijn twintigste ontdekte hij dat hij homo is en “ik wilde eindelijk een sociaal leven hebben.” Nu heeft hij zich verloofd, in Venetië, en als we de foto’s mogen geloven, was dat alles wat je ervan zou kunnen verwachten.

“Toen ik opgroeide had ik geen sociaal leven omdat ik de hele tijd aan het trainen was. Ik ben naar Amerika verhuisd om te gaan studeren, dus toen ik uit de kast kwam en in Los Angeles woonde, besloot ik me te focussen op de volgende fase in mijn leven. Sindsdien heb ik zowat alles gedaan. Opdienen, barwerk, als stylist en de laatste tien jaar als grafisch ontwerper”, vertelt de intussen 39-jarige Johan aan Gay Star News.

Vorig jaar ontmoette hij de 34-jarige Patrick Huber, een Duitse body builder en ook grafisch ontwerper. Ze zijn nu bijna anderhalf jaar samen, een relatie die ze volop delen op sociale media. “We hebben elkaar leren kennen op Facebook”, aldus Johan. “We hebben wat gepraat en zijn dan het contact verloren.”

Een bericht gedeeld door Wolf Deutschland (@wolfdeutschland) op 11 Aug 2017 om 11:39 PDT

“Ik denk dat ik iemand had en hij ook. We zijn daarna terug beginnen praten en dan is de vonk overgeslagen. Het was ongeveer 17 maanden geleden. We wonen nu samen in München.”

Gezien het feit dat ze hun relatie zo graag delen met de wereld, mag het ook niet verbazen dat foto’s van hun verloving snel op het internet verschenen. “Het was een totale verrassing”, vertelt Johan over het moment waarop Patrick hem ten huwelijk vroeg. “Woensdagavond zei hij me mijn tassen te pakken omdat hij me de volgende dag op een verrassingsreisje wou meenemen naar een plaats waar ik altijd al heen wilde.”

“We zijn in de auto gestapt en hij is beginnen rijden en we reden over Zuid-Tirol, wat de mooiste route door de Italiaanse Alpen is. Hij had alles zo gepland dat het zo romantisch mogelijk was. We zijn in Venetië beland, waar ik altijd al eens had willen zijn en dat was een mooie verrassing maar ik had nog steeds geen idee dat het meer was dan gewoon een verrassingsweekendje.”

Een bericht gedeeld door Johan G. Jimmy (@inkedviking) op 13 Aug 2017 om 3:36 PDT

Zelfs toen bleek dat Patrick een romantisch boottochtje had gepland, ging er geen belletje rinkelen. “Er was een meisje, ik dacht dat ze gewoon een gids was. Blijkt dat ze een fotografe was die Patrick had ingehuurd. Ze bleef maar foto’s nemen maar ik dacht echt dat ze een gids was.”

“En toen ging hij op z’n knieën en stelde de vraag, hij begon ervan te huilen. Ik was zo in shock, ik weet zelfs niet meer wat hij zei.” Het hoeft niet gezegd dat Johan ‘ja’ zei op het aanzoek van zijn vriend en nu zijn de twee volop hun huwelijk aan het plannen. “En daarna, ik wil wel kinderen en zo, maar voor nu focussen we ons op het huwelijk.”

Een huwelijk dat ongetwijfeld net zo goed gedocumenteerd zal worden als het aanzoek, waarvan de foto’s nu ook de wereld rondgaan.

Een bericht gedeeld door Johan G. Jimmy (@inkedviking) op 9 Aug 2017 om 4:53 PDT