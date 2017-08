Red Panthers kunnen niet stunten tegen Nederland in finale EK hockey

De Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, hebben niet kunnen stunten in hun allereerste EK-finale ooit. Tegen thuisland en topfavoriet Nederland moesten ze de wet van de sterkste ondergaan. De Red Panthers kwamen al snel op achterstand door een treffer van Van den Heuvel, in het vierde kwart deed een intikkertje van Jonker de boeken toe en Van den Assem scoorde in het slot zelfs nog de 3-0.

Een historische match was het, de allereerste EK-finale ooit voor onze Belgische hockeyvrouwen. Thuisland Nederland was echter favoriet en trok meteen naar voren. Op de eerste kans was het wachten tot halfweg het eerste kwart. De Waard haalde uit namens Oranje, de Belgische doelvrouw Aisling D’Hooghe stond goed op te letten.

De Belgische vrouwen slaagden er niet in de Nederlandse dames in de problemen te brengen achterin en moesten net voor het einde van het eerste kwart de openingstreffer incasseren. Na een vloeiende aanval over rechts wist Dirkse van den Heuvel de bal knap voorbij D’Hooghe in doel te deviëren: 1-0.

Foto: BELGA

Enkele minuten later waren de Oranje-vrouwen daar weer. Caia van Maasacker mikte een strafcorner centimers naast de dichtste paal, België kwam goed weg. Ook in het tweede kwart bleef het spelbeeld hetzelfde. De Nederlandse vrouwen domineerden en D’Hooghe moest enkele keren ingrijpen om de Red Panthers van erger te behoeden. Heel even konden de Belgen komen opzetten, maar een dreigende Jill Boon werd afgehouden.

Boeken toe na intikkertje van Jonker

Ondanks een derde strafcorner voor Oranje, werd het evenwicht wel hersteld in het derde kwart. De kleine voorsprong bleef op het bord maar de Red Panthers kwamen langzaam maar zeker opzetten, ondanks een groene kaart voor Louise Cavenaille. Anouk Raes kon echter niet tot een schot komen toen ze de Nederlandse cirkel binnendrong. In het slot vonden de Nederlanders toch weer gaten in de Belgische afweer. Een nieuwe strafcorner werd dit keer door Van den Assem naast gemept.

Foto: BELGA

De eerste minuten van het vierde kwart brachten de beslissing: Margot van Geffen kon de achterlijn halen na een snelle tegenstoot van de Nederlanders, Kelly Jonker tikte haar voorzet aan de tweede paal binnen. Boeken toe voor de Red Panthers, die in het slot wel nog alles op alles zetten. Doelvrouw D’Hooghe werd vier minuten voor het einde gewisseld voor een vliegende keeper, maar in de allerlaatste minuut waren het zelfs de Nederlanders die nog een strafbal kregen nadat Phoebe een elleboogje uitdeelde aan Van Geffen. Van den Assem sloeg de 3-0 eindstand op het bord.

Ondanks de nederlaag mogen de Red Panthers wel terugkijken op een prachtig toernooi, waarin ze het onverwacht tot in de finale schopten.