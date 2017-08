Meer en meer fietsers rijden door het rood: daarom doe je het beter niet

Het aantal fietsers dat betrapt werd op door het rood rijden, is het voorbije jaar met 7,5 procent gestegen. Een opmerkelijke stijging. “Elke overtreding is er één te veel”, zegt CD&V-parlementslid Franky Demon, die de cijfers opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het is bij wet verboden om door het rood licht te rijden. Dat geldt voor auto’s, maar net zo goed voor voetgangers en fietsers. Al lijken opmerkelijk veel van die laatste categorie dat niet te beseffen. “Vorig jaar werden er 2.256 pv’s opgesteld omdat fietsers het rood licht negeerden. Dat is een stijging met 7,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor.”

De meeste overtredingen gebeuren in Antwerpen - 1.128 pv’s in 2016 -, Brussel - 423 - en Oost-Vlaanderen met 358 pv’s.

Soms wel toegelaten

Belangrijk om weten is wel dat door het rood fietsen soms wel toegelaten is. Dat is het geval wanneer er een kleine omgekeerde driehoek met daarin een gele fiets en een pijl naar rechts of rechtdoor langs de kant van de weg staat. Enige voorwaarde: fietsers moeten bij verkeerslichten voorrang verlenen aan andere weggebruikers, zoals voetgangers.

“Mensen vinden onnodig wachten terecht vervelend”, zegt Demon. “Opdat fietsers toch op een veilige manier kunnen oversteken en geen reistijd verliezen, werden deze borden in het leven geroepen.”

Boetes

Naast de gevaarlijke situaties waarin je je waagt door een rood licht te negeren, doe je het ook beter niet voor je portefeuille. Sinds mei van dit jaar moet je 174 euro boete betalen als je betrapt wordt op deze derdegraadsovertreding. In bepaalde gevallen wordt je rijbewijs zelfs onmiddellijk ingetrokken.

Voetgangers in zelfde bedje ziek

De cijfers van voetgangers die door het rood oversteken blijken niet veel beter te zijn. “Vorig jaar werden hiervoor 1.540 pv’s opgesteld. Dat is een daling van 6.7 procent”, zegt de CD&V-politicus. Sinds mei dit jaar zijn de boetes voor voetgangers gestegen van 55 naar 58 euro.

“Het is goed dat de politiezones hierop inzetten en overtredingen controleren, maar elke overtreding is er één te veel. Er wordt al veel ingezet op preventie maar vaak blijft deze sensibilisering beperkt tot de scholen”, aldus Demon.