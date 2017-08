Akkoord in de maak: nog vóór u naar de VS vliegt al vingerafdrukken geven

Wie vanuit Zaventem naar de Verenigde Staten vliegt, mag zich binnenkort in ons land zelf al aan controles verwachten van Amerikaanse agenten. De regering en de VS werken aan een akkoord daarover. Bedoeling is dat alles tegen volgend jaar rond is.

Op 15 luchthavens bestaat het al en in het Nederlands Schiphol is het bijna zover: Amerikaanse agenten die ter plaatse al de zogenaamde preclearance-controles uitvoeren, nog voor je op het vliegtuig naar de VS zelf vliegt. Het gaat om de controles die normaal gezien bij de aankomst worden uitgevoerd: het nemen van vingerafdrukken en een foto en het controleren van je paspoort en visum.

Vlotter in de VS

De Amerikanen zijn al een tijdje vragende partij voor zo’n akkoord. Het was zelfs de Obama-regering nog die in 2015 de vraag stelde. Het kadert in de strijd tegen terreur. Door probleempassagiers al overzee tegen te houden, hoeven de VS niemand meer uit te wijzen en voorkomen ze hommeles op eigen grondgebied. Voordeel voor ons? Dat passagiers in de VS zelf geen ellenlange controles meer moeten doorstaan. Eenmaal in de VS verloopt alles dan een pak vlotter. “En voor de luchthaven zelf kan het ook commercieel interessant zijn, omdat je zo vlotter toegang hebt tot de VS”, klinkt het bij Binnenlandse Zaken.

En dus komen binnenkort Amerikaanse agenten naar Zaventem om de controles hier al uit te voeren, schreef de krant De Tijd gisteren. Toch zodra België en de VS een akkoord hebben afgesloten daarover. De onderhandelingen lopen nog en zouden ergens in de loop van 2018 rond moeten zijn. Het is minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) die alles coördineert. Want ook de politie, Brussels Airport, de federale overheidsdienst mobiliteit en Justitie zijn bij het dossier betrokken. En ook het parlement zal nadien nog alles in wettelijke kannen en kruiken moeten gieten.

Bedoeling is dat de Amerikanen op de luchthaven van Zaventem een post krijgen. Daar zouden de controles worden uitgevoerd nadat je bent ingecheckt en de veiligheid bent gepasseerd. De Amerikaanse agenten zouden volgens Amerikaanse regels werken, maar de Belgische politie blijft wel de eindverantwoordelijke en het Belgische recht blijft gelden.