Afscheid van man die drie films draaide met zicht op de dood

Deinze - Een volle kerk in het Oost-Vlaamse Petegem-aan-de-Leie (Deinze) nam zaterdagmiddag afscheid van leraar-filmmaker Bernard De Rycke (41). De man die drie kortfilms regisseerde met zicht op de dood.

Bernard draaide drie jaar geleden zijn allereerste kortfilm. Hij dacht toen dat het zijn laatste zou zijn. Een ongeneeslijke hersentumor nam zijn leven over, maar Bernard was een vechter. Na In a Landscape volgden ook nog Endurance en Koffie. Vorige week zondag stierf Bernard dan toch.

Op de rouwbrief kondigt Bernard zelf het einde aan met The End. En de start van een nieuw begin. Het werd een heel persoonlijke viering met een duidelijke katholieke toets, Bernard was ook godsdienstleerkracht op de Gentse school Sint-Paulus. De mensen die het dichtst bij hem stonden had hij aangeduid om een tekst te lezen. “Hij was een superpapa, superman en superregisseur. Hij zag zijn gezin en vrienden graag, maar zeker ook zijn films. Hij zag er veel, maar hij vond dat het nooit genoeg was”, klonk het.