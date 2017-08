Hij ging kijken naar de Ronde en was fan van Kevin De Bruyne en Club Brugge. Tot er plots iets veranderde

Brugge - Terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS) heeft zaterdagavond de aanval met een mes op twee militairen in Brussel opgeëist. Tijdens een huiszoeking in het appartement van de doodgeschoten Ayaanle Haashi (30) in Brugge hadden speurders nochtans niets gevonden wat op een link kon wijzen. Zijn buren kunnen niet vatten wat hem bezield heeft. Al vinden ze het vreemd dat hij zich de laatste tijd niet meer vertoonde.

ISIS eiste de aanval op via een boodschap op propagandakanaal Amaq.“De dader van de aanval in Brussel is een soldaat van Islamitische Staat”, zo klinkt het.

#Brussels: ISIS claims yesterday's attack against soldiers, "response to calls to target countries of the coalition" (Amaq agency) pic.twitter.com/5od9LZSoFr — jihadoScope (@JihadoScope) 26 augustus 2017

Ayaanle Haashi viel de militairen in de rug aan. Hij riep “Allahu Akbar”, zo verklaren getuigen. Militairen probeerden hem eerst met een wapenstok op afstand te houden, maar Haashi was door het dolle heen en verwondde één militair in het gezicht en een tweede aan de arm. Daarop vuurden de militairen op de man, die later in het ziekenhuis overleed. Op zijn lichaam werden nog twee Korans teruggevonden. Het federaal parket catalogeert de zaak nu als “poging tot terroristische moord”.

Speurders zullen zijn computer en gsm uitpluizen om na te gaan of de man via het internet geradicaliseerd kan zijn.

Fan van Club Brugge

Bij de buren van de uit Somalië afkomstige man in de Sint-Pietersnoordstraat in Brugge lijkt dat geheel niet zo. “Hij was een vriendelijke jongen. Steeds sportief en modieus gekleed, zoals een voetballer.” Op zijn Facebook zien we foto’s die dat beamen. De man is erbij in 2013 als de Ronde van Vlaanderen van start gaat. Hij is dol op het liedje Lollipop uit 1958 : “Heel cool song”, is zijn commentaar. Ook verklaart hij supporter te zijn van Kevin De Bruyne en Club Brugge.

Toch lijkt het er toch op dat er de jongste maanden iets veranderd was in het leven van de jongeman, die sinds 2004 in ons land verbleef en in 2015 tot Belg genaturaliseerd werd. In het voorjaar van 2017 werd een pv tegen hem opgesteld voor slagen en verwondingen. Volgens Brugs burgemeester Renaat Landuyt is Ayaanle Haashi al vier maanden niet meer op zijn appartement geweest. “Dat is vreemd.” En eind vorig jaar is er ook een melding dat Ayaanle zich vreemd gedraagt en psychische problemen zou hebben. “Maar niets dat op dat moment naar terrorisme verwijst”, alsnog de burgemeester.