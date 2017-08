Onverwachte hulp voor Genk? Coach Stuivenberg krijgt steun van leermeester Van Gaal

Louis van Gaal zit momenteel zonder club, dus heeft de Nederlander tijd genoeg om als supporter voetbalwedstrijden bij te wonen. De voormalige coach van het Nederlandse nationale elftal en Manchester United werd zaterdagavond plots gespot in... de Luminus Arena. Daar volgde hij met veel aandacht KRC Genk tegen KV Mechelen. Dat komt uiteraard door de band die Genk-coach Albert Stuivenberg heeft met Van Gaal. Die had de T1 van de Limburgers onder zijn hoede als assistent bij Man Utd. Had Stuivenberg zijn leermeester ingeschakeld na de nederlaag van vorige week? In ieder geval bracht Van Gaal geluk, Genk won met 1-0.