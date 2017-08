Juventus komt van 2-0 achter terug en verslaat Genoa dankzij hattrick Dybala

Het was niet meteen de beste start van Juventus op het veld van Genoa. De Oude Dame stond na zes minuten namelijk al 2-0 achter bij de ploeg waar het vorig seizoen van verloor. Een weergaloze Paulo Dybala zorgde met drie doelpunten echter voor de ommezwaai. Juventus won uiteindelijk met 2-4 en begint het seizoen zo met een zes op zes.

Na een kwartier was er al drie keer gescoord in Genoa:

Een knotsgek eerste kwartier in #GenoaJuve ! ?? ?? 01' Chiellini (OG) 1-0 ?? 07' Galabinov (Pen.) 2-0 ?? 14' Dybala 2-1 pic.twitter.com/ve7y5ec48k

Maar Juve maakte er nog voor rust 2-2 van:

En na de 2-3 van Juan Cuadrado werd het nog 2-4 via Dybala:

Paulo #Dybala living up to Number ??. Makes it 4-2. #GenoaJuvepic.twitter.com/jmmNbQnM8G