Opmerkelijke beslissing van Klopp: Mignolet niet in selectie tegen Arsenal

Zoek niet naar Simon Mignolet tussen de palen bij Liverpool morgen. De Rode Duivel zit niet in de selectie bij The Reds voor de topper tegen Arsenal, Loris Karius zal het doel verdedigen. Nochtans is onze landgenoot topfit, kerngezond en heeft hij geen last van transferitis. Klopp liet zaterdag aan Mignolet weten dat hij rust krijgt, een bizarre uitleg van de Duitse coach met de interlandbreak in het verschiet.

Mignolet was sterk aan het seizoen begonnen. Hij kreeg het vertrouwen van Klopp en beschaamde dat niet, onder meer in de dubbele confrontatie tegen Hoffenheim bewees hij in de goede flow te zitten. Er lijkt sportief gezien dan ook geen enkele reden om Mignolet uit de ploeg te zetten. Desondanks kiest Klopp zondag voor Karius in doel, onze landgenoot haalt niet eens de selectie.

Daarmee pakt de Duitse manager een enorm risico. Karius, in de zomer van 2016 weggehaald bij Mainz, kreeg ook in de loop van vorig seizoen plots zijn kans. Maar de Duitse doelman maakte een onzekere indruk, ging enkele keren opvallend in de fout en verloor nadien zijn plek weer aan Mignolet. Die liet vervolgens zien dat hij betrouwbaarder is dan zijn concurrent. Het is dus maar de vraag of het een goed idee is om Karius voor de leeuwen te werpen in de topper tegen Arsenal.

En ook de uitleg van Klopp roept vragen op. Zaterdag riep hij de Rode Duivel bij zich na de training en deelde hem mee dat hij rust nodig heeft, met een druk programma voor de boeg. Maar de komende twee weken is Mignolet op pad met de nationale ploeg, waar hij niet speelt. Thibaut Courtois is de onbetwiste nummer één, wedstrijdritme zal de Liverpool-goalie dus niet opdoen. De doelman was dan ook ontgoocheld met de uitleg die hij kreeg van Klopp. En terwijl Mignolet met de Rode Duivels weg is, traint Karius onder het oog van Klopp bij Liverpool. Het valt dan ook af te wachten of onze landgenoot na de interlandbreak zomaar zijn plaats terugkrijgt...