Vlaming in Houston getuigt over orkaan Harvey: “Stad kan al dat water niet slikken”

De Vlaming Johan Gansbeke moest voor zijn werk naar de Amerikaanse grootstad Houston, maar moet daar door het noodweer nu noodgedwongen schuilen. “Het is te gevaarlijk om naar buiten te gaan”, zegt hij aan VRT NWS.

Hoewel de orkaan Harvey intussen afgezwakt is naar een tropische storm, is het ergste leed mogelijk nog niet geleden voor heel wat inwoners van de Amerikaanse staat Texas. Omdat Harvey “ter plaatse” blijft, komt er heel wat neerslag op dezelfde plaats terecht. “De politie geeft ons de raad om binnen te blijven”, aldus Gansbeke. “Want buiten is het te gevaarlijk.”

Op bepaalde plaatsen in Texas wordt de komende uren en dagen meer regen verwacht dan er normaal gezien in een jaar tijd valt. “De storm pikte heel wat water op in de Golf van Mexico en die valt hier nu als bakken uit de lucht. Een stad als Houston mist de nodige infrastructuur om al dat water te slikken.”

Orkaan Harvey eiste al minstens twee mensenlevens en zette honderdduizenden Texanen zonder stroom. “Sommige mensen zijn alles kwijt”, aldus gouverneur Greg Abott. “Het is nu onze job om voor hen te zorgen.”

Foto: AFP

Foto: AFP