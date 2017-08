Prins Harry en Meghan sluiten vakantie af in Zambia

Prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle vertoeven momenteel sinds begin augustus op Afrikaanse bodem. Het koppel viert er de zesendertigste verjaardag van de actrice met een avontuurlijke trektocht door Botswana, maar volgens diverse lokale media zou het koppel nu ook in Zambia gesignaleerd zijn voor een bezoek aan de beroemde Victoria Falls.

Prins Harry verraste zijn vriendin Meghan voor haar zesendertigste verjaardag met een safari naar het Afrikaanse land Botswana. Daar verblijft het koppel nu al sinds begin augustus. Na een kort verblijf op de ranch van vrienden zijn ze met hun avontuurlijke trektocht op de bekende Okavanga Delta gestart, die ze met een houten kano aangedreven door een propeller afreizen.

Het koppel logeerde er bewust niet in luxueuze safarilodges, maar in tentenkampen in het besloten gezelschap van de politieagenten die de veiligheid van de prins moeten garanderen. Volgens diverse lokale media zou het koppel de voorbije dagen via een kleine grenspost Zambia binnengereisd zijn, waar ze de beroemde Victoria Falls willen bezoeken, één van de zeven natuurlijke wereldwonderen.

Diezelfde media rapporteerden dat Zambiaanse veiligheidsmensen en ambtenaren vooraf gewaarschuwd waren over de komst van de prins en zijn 'gast'. Prins Harry, die zijn bezoek aan Afrika in alle rust en sereniteit wilde laten verlopen, wordt volgende week terug in het Verenigd Koninkrijk verwacht voor de twintigste verjaardag van prinses Diana's dood.