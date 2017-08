Onze Premier League-watcher legt uit waarom het een slecht idee is een topfitte Mignolet uit de selectie te zwieren

Eerst even dit zeggen: ik heb een boontje voor Jürgen Klopp. En met mij vele voetbalfans. Hij heeft nog niets gewonnen bij Liverpool, maar hij heeft nu eenmaal die “swag” die zeldzaam is bij toptrainers van zijn niveau. En hij heeft kwaliteiten, anders kietel je bij Dortmund niet jaar na jaar aan de voeten van de Rekordmeister Bayern München. Bij Liverpool mag de ontwikkeling van topspelers als Sadio Mané, Philippe Coutinho en Emre Can voor een deel op zijn rekening worden geschreven.

Het is dan ook een raadsel waarom Klopp Simon Mignolet uit de selectie zet voor een topwedstrijd tegen Arsenal. Mignolet zat in een uitstekende periode en was vorig seizoen beslissend in het Emirates. Waarom dan risico’s nemen met een doelman die vorig seizoen op zijn zachtst gezegd niet overtuigde met zijn regelmaat? Je zou er bijna samenzweringstheoriëen achter gaan zoeken. Na Christian Benteke en Divock Origi schuift Klopp een derde Belg aan de kant. Loris Karius is een Duitser, hij heeft dezelfde makelaar als Klopp, en Klopp zou bevriend zijn met Karius’ vader.

We steken voor niemand ons hand in het vuur, maar laten we er toch van uitgaan dat Klopp zich niet heeft laten leiden door vriendjespolitiek. Volgens de officiële lezing gunt hij Mignolet rust omdat Liverpool zich (overigens dankzij Mignolet) heeft geplaatst voor de Champions League en er een zwaar seizoen aankomt met veel midweekvoetbal. Sounds reasonable? Not quite. En wel om drie redenen.

1. Sinds wanneer is een profvoetballer moe na vier wedstrijden? En als het om preventieve rust gaat, waarom iemand sparen die de volgende twee weken rust krijgt? België speelt geen vriendschappelijke wedstrijden en dus staat voor 99 procent vast dat Thibaut Courtois zowel de wedstrijd tegen Gibraltar als in Griekenland speelt. Niet dat Simon Mignolet met de Rode Duivels op vakantie gaat, maar de kans dat hij speelt, is sowieso miniem.

2. Waarom is Simon Mignolet, als doelman dan nog, de enige die rust krijgt? Alle andere basisspelers zitten wel in de selectie. Moeten zij dan niet preventief op rust worden gesteld? Een van Mignolets belangrijkste kwaliteiten zijn zijn regelmaat en zijn vermogen om zich op te laden voor een snelle opeenvolging van wedstrijden.

3. Waarom een perfect presterende doelman vervangen voor een belangrijke wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent? Klopp deed vorig seizoen precies hetzelfde en creëerde toen een keeperskwestie op een ogenblik dat het team probeert aansluiting te vinden met de top van Engeland. Hebben toptrainers in de Premier League al niet genoeg zorgen aan hun hoofd?

Met de beste wil van de wereld, rust kan nooit een geldige reden zijn. Wat dan wel? Als we in het hoofd van Klopp kruipen, zien we drie mogelijke verklaringen.

1. Hij heeft Loris Karius na zijn mislukte lancering vorig seizoen dit seizoen een match beloofd. Een mooie affiche tegen een mooie tegenstander. De verdediging staat op dit moment stevig op zijn poten en voor één match zal Karius zich wel kunnen opladen.

2. Klopp kent niets van doelmannen en gaat voort op wat zijn doelmannencoach hem vertelt. Maar die mag natuurlijk niet te veel noten op zijn zang krijgen. En dus moet hij af en toe het advies van zijn ondergeschikte radicaal in de wind slaan. Verdeel en Heers – het werkt ook in het voetbal.

3. Klopp wil de (schijnbaar) onverstoorbare Mignolet uit zijn comfortzone halen. Hij wil hem scherper laten trainen, door nu voor Karius te kiezen. Mogelijk vindt hij dat zijn ingreep van vorig seizoen resultaat sorteerde: Mignolet kwam sterker terug.

Big Si is er de man niet naar de schouders te laten hangen en zal ook nu reageren. Hij is intrinsiek sterker dan Karius en beschikt over veel meer ervaring – als de sportieve logica wordt gevolgd zal hij ook deze keer de concurrentiestrijd winnen. Maar het blijft verbazend welke risico’s Klopp durft nemen. Tegelijk plaatst hij een grote druk op de schouders van zijn jonge landgenoot. We hopen voor Klopp en voor Mignolet dat de gok goed uitpakt. Maar op het eerste gezicht heeft Klopp en Liverpool alleen maar te verliezen bij dit verhaal.