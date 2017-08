Meteen basisplaats voor Zwitserse aanwinst van Club, Vormer speelt zijn 100ste competitiematch

Hij is nog geen week in Brugge, maar toch krijgt de nieuwe verdedigende aanwinst van Club Brugge Saulo Decarli al meteen zijn kans in de clash tegen Standard op Jan Breydel. Eerder was al bekend dat de 25-jarige Zwitser in de brede selectie zat van Brugge-trainer Ivan Leko. Er was ook goed nieuws voor Ruud Vormer, de Nederlandse middenvelder is toe aan zijn 100ste competitiematch.