Super Sunday in de Premier League, maar belangrijke Rode Duivels ontbreken

Ook in de Premier League zijn ze toen aan een Super Sunday, maar die vindt plaats met opvallend minder Rode Duivels dan je zou verwachten. Nadat eerder Simon Mignolet al aan de kant werd gelaten door Jürgen Klopp bij Liverpool, valt nu ook Divock Origi buiten de selectie. En ook in de topper tussen Chelsea en Everton ontbreken twee belangrijke Belgische pionnen. Kevin Mirallas werd thuisgelaten door Ronald Koeman, Eden Hazard kreeg dan weer geen plekje bij Chelsea van Antonio Conté.

Zoek niet naar Kevin Mirallas op het veld bij Everton, de 29-jarige Rode Duivel is er niet bij voor de topper tegen Chelsea. Reden is waarschijnlijk de stijgende transferkoorts. Hoewel Mirallas in mei nog zijn contract bij de Toffees verlengde, staat hij dichtbij een transfer naar het Griekse Olympiakos.

Eden Hazard ontbreekt dan weer bij Chelsea. De Belgische dribbelaar is zo goed als fit na zijn enkelbreuk, maar Chelsea kan er niet mee lachen dat bondscoach Roberto Martinez zijn speler opnam voor de selectie van de Rode Duivels. Om druk uit te oefenen om de Rode Duivel terug naar Chelsea te sturen, namen de Blues hem nu niet op in hun selectie.

Bij Liverpool vielen eerder al doelman Simon Mignolet en Divock Origi naast de boot bij Jürgen Klopp voor de topper thuis tegen Arsenal.

