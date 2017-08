Voetbal Vlaanderen wil zondagnamiddag aan amateurclubs laten

Voetbal Vlaanderen zal in overleg gaan met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League om zondagnamiddagen opnieuw aan de amateurclubs te laten. Concreet wil de nieuwe Vlaamse voetbalfederatie dat er op zondag tussen 14u00 en 18u00 geen wedstrijden van de Jupiler Pro League meer worden georganiseerd. Dat zei secretaris-generaal Benny Mazur op het lanceringsevenement van Voetbal Vlaanderen, zondag op de voetbalterreinen van KHO Bierbeek.

Voetbal Vlaanderen berekende dat supporters steeds vaker voor de buis blijven zitten om de wedstrijd van hun favoriete profclub te volgen. “Het is duidelijk gebleken dat Pro League-wedstrijden op zondagnamiddag schade berokkenen aan de amateurclubs. We vragen niet om geen enkele wedstrijd meer te organiseren op zondag. Vier uur op een zondagnamiddag, dat is waar we om vragen”, zei federatievoorzitter Gilbert Timmermans. Voetbal Vlaanderen zal zelf het overleg met de KBVB en de Pro League opstarten. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) steunt het initiatief.

Behalve de rehabilitatie van de zondagnamiddag streeft Voetbal Vlaanderen naar een “eerlijke solidariteitsvergoeding” voor talenten die vanuit het amateurvoetbal doorstromen naar de profs. “We willen een financiële geste voor de opleiding van onze talenten”, verklaarde secretaris-generaal Benny Mazur. “We zijn na een lang proces eindelijk gefusioneerd. Nu is het zaak om die fusie te doen slagen. Het doel is dan ook om hard te werken zodat de overgang zo vlot mogelijk verloopt. We streven naar een gezonde en sportieve federatie.”

Begin dit jaar ontstond Voetbal Vlaanderen door een fusie van vier Vlaamse voetbalfederaties. Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV), de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB) gingen op in Voetbal Vlaanderen. Zo kwamen veld- , zaal- en minivoetballers en futsallers onder één dak. De fusie kadert in het federatiedecreet van de Vlaamse regering. Meteen voldeed de nieuwe federatie aan de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring door de Vlaamse overheid.