In Eupen is zaterdagavond een kleuter van 2,5 jaar verdronken in een fontein in het Temsepark. Dat is bij het parket van Eupen vernomen.

Het kind was tijdens een daguitstap in het park even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt. De zoektocht naar het kind leidde naar een fontein. De hulpdiensten konden het kind nog reanimeren en naar het ziekenhuis in Aken brengen, maar daar overleed de kleuter kort nadien. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.