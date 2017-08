Wie had gehoopt Jelle Van Damme voor het eerst in het rood-witte shirt te zien spelen van Antwerp, is eraan voor de moeite. Van Damme werd geveld door ziekte, hij heeft last aan zijn sinussen. Antwerp sluit de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League af tegen KV Oostende aan zee. De Kustploeg is dringend op zoek naar de eerste punten van dit seizoen.