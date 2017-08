KV Oostende trok eerder deze week Aleksandar Bjelica aan. De linksachter kwam over van KV Mechelen, waar hij zich onmogelijk had gemaakt. Bij de Kustploeg krijgt hij tegen Antwerp meteen een basisplaats toegewezen tegen Antwerp, Antonio Milic schuift daardoor naar het centrum. En zo lijkt topaankoop Nicolas Lombaerts nog een plaatsje te verliezen in de hiërarchie...