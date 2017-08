De vloek van Wembley blijft duren voor Tottenham: Defour en co pakken punt in blessuretijd

Foto: Action Images via Reuters

Brussel - Tottenham heeft zondag in extremis met 1-1 gelijkgespeeld tegen Burnley op de derde speeldag van de Engelse Premier League. Met Alderweireld, Vertonghen, Dembélé (Tottenham) en Defour (Burnley) kwamen vier Belgen in actie.

Het was Dele Alli die Tottenham na 49 minuten een verdiende voorsprong bezorgde na een hoekschop. Burnley mocht doelman Tom Heaton bedanken dat de score niet hoger opliep en in de absolute slotfase was het de nieuwe aanwinst Chris Wood die Burnley een onverhoopt punt bezorgde (90.+2).

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden de volledige wedstrijd bij de Spurs, Mousa Dembélé werd nog na het doelpunt van Wood naar de kant gehaald voor de nieuwe verdediger Davinson Sanchez. Steven Defour ging bij Burnley na 81 minuten naar de kant.

Foto: Action Images via Reuters