Gezin kijkt dood in de ogen: “Plots zagen we die auto met een moordende snelheid op ons afkomen”

Zottegem - Terwijl ze de taxi van het luchthavenvervoer verlieten, werd een familie op hun oprit in de Langestraat (N454) zaterdag om 21.30 uur bijna omvergemaaid door een Subaru, die met veel te hoge snelheid een spectaculair ongeluk veroorzaakte.

Als bij wonder vielen er gewonden noch doden bij de spectaculaire crash. Zelfs bestuurder K.D.C (30) uit Sint-Maria-Oudenhove kwam er zonder een schrammetje af. De bewoners van de woning hadden gerekend op een avondje nagenieten na hun reis naar Spanje, maar zij keken de dood in de ogen bij het uitstappen uit de taxi.

“We waren net gearriveerd met de taxi na onze reis”, doet de bewoner zijn relaas. “Terwijl we met zijn vijven aan het uitstappen waren, merkten we ter hoogte van het kruispunt met de Tweekerkenstraat hoe een wagen met heel hoge snelheid een andere inhaalde. Bij het opnieuw invoegen op zijn rijvak liep het mis. De bestuurder kreeg zijn voertuig niet meer onder controle. De wagen stoof over een gracht en kwam met een ontstellende snelheid via de weide naast onze woning in onze richting. Even dachten we dat we er geweest waren. We riepen nog om elkaar te waarschuwen en konden gelukkig wegspringen.”

Ferme duw

“De wagen crashte tegen de zijgevel van onze garage. Gelukkig voor de bestuurder boorde de auto zich niet in de muur, maar werd hij weggekatapulteerd. Het eerste wat de bestuurder vroeg was om er de politie niet bij te halen. Kort na het ongeluk stopten er ook nog een Seat en een Subaru. Die jongeren kwamen kijken en kenden de bestuurder. Waarschijnlijk reden de drie wagens samen. Gezien de snelheid van de gecrashte auto, waren ze vermoedelijk aan het racen. De jonge bestuurder vertelde ook nog dat hij zijn wagen nog geen week geleden gekocht had.”

De bestuurder van de Subaru die het ongeluk veroorzaakte, werd door de politie meegenomen.

Bij het ongeluk sloeg de Subaru een groot gat in de muur van de garage. De wagen van de bewoners die in de garage stond, werd beschadigd door vallende bakstenen. Brandweerpost Zottegem werd opgeroepen om de garage te stutten. “Ik liet een haakarmvoertuig met container met stuttingsmateriaal komen”, bevestigt officier Johan Tuybens van brandweerpost Zottegem. “De garage heeft een ferme duw gekregen.”

“Of de wagens aan het racen waren zal verder onderzoek moeten uitwijzen”, verklaart commissaris Gery Verlinden van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.