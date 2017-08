“Fusie in Voetbal Vlaanderen moet meer geld opleveren voor clubs en spelers”

Bierbeek - De fusie van vier voetbalfederaties in het nieuw opgerichte Voetbal Vlaanderen zal voor meer financiële middelen zorgen voor de Vlaamse amateurclubs en hun spelers. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zondag gezegd tijdens het lanceringsevenement van Voetbal Vlaanderen op de voetbalterreinen van KHO Bierbeek. Overigens

Voor het officiële start van het voetbalseizoen, dat in de amateurreeksen volgend weekend op gang wordt getrapt, wilde Voetbal Vlaanderen zijn ontstaan vieren. De fusie van Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV), de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB) in Voetbal Vlaanderen kadert in het federatiedecreet van de Vlaamse regering. “Ik was verbaasd dat sommige sporten vertegenwoordigd worden door maar liefst 15 verschillende federaties. Dat kan anders en beter, daar is Voetbal Vlaanderen een voorbeeld van. Het idee is dat we efficiënter werken, zodat er meer middelen naar de amateurclubs en hun spelers kunnen gaan”, zei Muyters. “Het budget voor de federatie is opgetrokken van 25,9 miljoen euro tot 28,1 miljoen euro. We hebben het federatiedecreet opgesteld met de sporter in ons achterhoofd. Sporters moeten er vooral baat bij hebben.”

“Ik ben blij dat na talloze discussies en veel water bij de wijn doen de fusie tot Voetbal Vlaanderen een feit is. Voetbal Vlaanderen is gewapend om het voetbal in Vlaanderen te doen groeien door meer, beter en efficiënter werk te leveren.”

“Het hoeft niet te verbazen dat voetbal zo’n populaire sport is. Ik was zelf tot nog niet zo lang geleden een voetbalspeler; er is niets zo emitioneel beladen als een bal tegen de netten trappen. Gedurende een voetbalwedstrijd denk je aan niets anders meer”, sloot Muyters zijn toespraak af. “Het is daarom ook belangrijk dat we even stilstaan bij de vrijwilligers en de omkadering. Zonder hen was er geen voetbal.”

Voetbal Vlaanderen uit “unanieme steun” voor voorzitter Gilbert Timmermans

Gilbert Timmermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, behoudt na zijn nederlaag in de voorzittersverkiezingen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het volste vertrouwen van de Raad van Bestuur van de Vlaamse voetbalfederatie. Dat heeft secretaris-generaal Benny Mazur zondag gezegd in Bierbeek, waar het lanceringsevenement van Voetbal Vlaanderen plaatsvond.

Foto: BELGA

“Na een turbulente periode voor onze voorzitter heeft de Raad van Bestuur zijn unanieme steun uitgesproken aan Gilbert Timmermans. We zijn er nog steeds van overtuigd dat hij de geknipte man is om het voorzitterschap te dragen”, zei Mazur.

Eind juni moest de 72-jarige Timmermans in de verkiezingen voor het voorzitterschap van de KBVB het onderspit delven tegen Gérard Linard, de toenmalige voorzitter van de Franstalige amateurvleugel ACFF. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen had zelf gevraagd aan toenmalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker om zich niet herverkiesbaar te stellen, omdat Timmermans meer kans zou maken. Timmermans diende zijn kandidatuur daags voor de verkiezing in en kreeg slechts 8 van de 22 stemmen.