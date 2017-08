Zoveelste megatransfer van de zomer, en alweer gebruikt PSG een trucje

De volgende megatransfer van PSG zou rond zijn. Dat meldt L’Équipe zondagavond. Kylian Mbappé zou maandag zijn medische testen afleggen in Parijs en Monaco verlaten. Nochtans kwamen er eerder op de dag berichten dat de deal geblokkeerd werd door de regels rond de Financial Fair Play. Maar net als bij de transfer van Neymar lijken die omzeild te worden. PSG zou de spits een seizoen huren van Monaco, om hem dan volgende zomer voor 180 miljoen euro definitief aan te trekken.

Mbappé zelf was er al een tijdje uit met de hoofdstedelingen, de jonge spits kwam dan ook niet meer in actie voor de ploeg van Youri Tielemans. Het was wachten op een akkoord op clubniveau en dat is er nu. Vreemd genoeg zal PSG de aanvaller huren, maar dat heeft alles te maken met de Financial Fair Play. De regels daarrond staan de Parijzenaars niet toe om deze zomer nog 180 miljoen euro te betalen. Eerder weekte PSG al Neymar los bij Barcelona voor 222 miljoen euro en ook toen ontweek het de regels. De Qaterese eigenaars betaalden het bedrag namelijk aan Neymar, voor zijn diensten als ambassadeur voor het WK 2022 in Qatar. Zijn entourage kocht de Braziliaan vervolgens vrij bij Barça.

De nog steeds maar 18-jarige Mbappé wordt volgende zomer dan ook de tweede duurste voetballer ooit, na kersvers ploegmaat Neymar. De Fransman brak afgelopen seizoen door, met 26 doelpunten en 14 assists in 44 officiële wedstrijden voor Monaco. Hij heeft ook al vier interlands op zijn naam staan.