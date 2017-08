De les van een slappe topper: Hein (én de Anderlecht-fans) hard voor paars-wit (maar Weiler ligt er niet wakker van)

AA Gent en Anderlecht kwamen niet tot scoren in een teleurstellende topper, maar de thuisploeg was wél de morele winnaar want het probeerde tenminste de volle buit te pakken. In tegenstelling tot een bleek Anderlecht, dat massaal terugkroop en zo de hoon van vijand én vriend over zich afriep...

Het Gentse publiek maakte na 92 teleurstellende minuten luidkeels een schrijnende vaststelling: Anderlecht speelde “anti-voetbal”. Nog pijnlijker voor de fiere Belgische recordkampioen: de meegereisde Anderlecht-fans waren het zowaar eens met hun collega’s aan de overkant en scandeerden (meermaals) “Wij willen voetbal zien!”.

Beeldt u zich dan onze verbazing in als we Sven Kums na afloop van de wedstrijd horen verkondigen dat “beide ploegen de wedstrijd wilden winnen”. Excuseer? Eén ding is zeker: met zevenmaal het woord “omschakeling” op twee minuten is Kums al volledig geïndoctrineerd in de zienswijze van zijn coach… Adrien Trebel bestond het dan weer zich te verbazen over het feit dat “sinds we kampioen zijn, alle ploegen Anderlecht willen kloppen”. Was dat dan een verrassing voor Adrien?

Vanhaezebrouck keihard voor Anderlecht

Neen, voor een faire analyse moest je zondagavond bij Hein Vanhaezebrouck zijn: de coach van AA Gent stelde terecht vast dat “zijn ploeg de enige was die wilde winnen”, en dat je “voor goed voetbal met twee moet zijn”. Hein maakte zich dezelfde bedenking als wij: “Meestal verwacht je dat Anderlecht wil voetballen, maar...”. Gevolgd door een veelzeggende stilte.

Zondagavond om tien uur kan AA Gent zowaar op de laatste plaats staan, maar dat kon Vanhaezebrouck niet schelen: “Ik kan ook tellen. Maar of we nu 15de staan, of 16de, of 14de of 13de of zelfs 10de: dat is onvoldoende voor AA Gent. Het gaat lang duren om dit recht te trekken, dat lukt niet op een paar weken.”

Maar er is hoop, want AA Gent wílde tenminste voetballen. Vanhaezebrouck: “Wij hebben negentig minuten lang geprobeerd te winnen, en we hebben voor het eerst in lange tijd geen doelpunt geslikt, dat was ook al even geleden.” In de woorden van Hein: “Laat dit de start zijn van beterschap voor AA Gent.”

Zoethoudertje voor Anderlecht-fans

En René Weiler? Die bleef zijn stoïcijnse zelve op de persconferentie: “Het doel was natuurlijk de drie punten, en op de tweede helft waren we beter dan Gent op de tegenaanval. Maar over de hele wedstrijd bekeken, moeten we tevreden zijn met een punt.” De Anderlecht-coach kan natuurlijk altijd op één ding rekenen: zijn verdedigende duo Kara-Spajic staat als een huis.

Maar wat met het aanvallende aspect van voetbal, meestal toch ook niet onbelangrijk in Brussel? Paars-wit scoorde op vijf speeldagen nog maar drie doelpunten, waarvan geen enkel op verplaatsing. Waar is het Anderlecht gebleven dat “een superploeg aan het bouwen was”? Over “bouwen” had Weiler het na afloop nog (“Wij moeten een nieuwe ploeg bouwen”), maar van een “superploeg” was er geen sprake meer.

Moet Anderlecht dan nog de transfermarkt op? Weiler: “Dat ga ik niet hier met jullie bespreken, maar met mijn eigen directie. We hebben kwaliteit verloren, nu moeten we bekijken wat we nog nodig hebben.” Vreemde vaststelling voor een ploeg die uit de basisploeg enkel Tielemans verloor, maar met Kums toch een meer dan waardige vervanger haalde voor dat supertalent.

Gefronsde gezichten waren het deel van Weiler, maar daar trok de man zich niets van aan: “Natuurlijk had ik graag meer punten gehad. Maar een kampioenschap wordt op einde beslist, en in België heb je nog de play-offs.” In afwachting moeten de Anderlecht-fans zich maar optrekken aan dit zoethoudertje: “Je moet meer punten hebben aan het einde, niet aan het begin. Je kan niet alles winnen.”