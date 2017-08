Jongen (14) in elkaar geslagen: “Ik snap het niet, wilden ze gewoon een filmpje maken?”

Brugge - De politie van Brugge onderzoekt een filmpje waarop te zien is hoe een 14-jarige jongen vorige vrijdag geschopt en geslagen werd. De moeder diende een klacht in toen ze de beelden ontdekte in een Instagramgroep waar nog tientallen soortgelijke filmpjes circuleren. Het lijkt ­erop dat het de vechtjassen vooral om de knokpartij en het bijhorende filmpje ging. De groep wordt gevolgd door meer dan 5.000 mensen die de gevechten vaak aanmoedigen.

De vechtpartij in Brugge vond plaats aan het Concertgebouw. “Er kwam een groep jongeren op me af”, vertelt de jongen. “Zonder dat ze iets zegden, begonnen ze te slaan.” Op de beelden is te zien hoe een van hen de jongen neergooit, daarna schopt een andere hard tegen het slachtoffer zijn achterhoofd. Dat alles gefilmd werd, wist de jongen niet. Pas toen uren later het filmpje op ­Instagram stond in groep ‘lupogangg’, kwam dat besef.

“Het moet hen puur om het gevecht en het filmen gegaan zijn”, zegt hij. “Ik snap het niet. Kort ervoor had ik een discussie met een vriend, maar we hadden het uitgepraat. Riep hij die jongens?” Zijn moeder postte afgelopen weekend nog een emotionele oproep op Facebook met de vraag of iemand de jongens herkende. “Is dit nu de mode?” vroeg ze zich af. “Wansmakelijk dat mensen hiernaar kijken.”

“Geweld is normaal”

Het filmpje werd meer dan 4.000 keer bekeken, de reacties waren uiteenlopend. Sommigen schreven “lafaards”, maar er was ook bewondering. “Goeie trap”, schreef iemand.

De politie van Brugge onderzoekt het filmpje en zal het fenomeen ook ruimer bekijken. Want in de bewuste ‘vechtclub’ – die gisteravond offline werd gehaald – staan nog gelijkaardige filmpjes uit Brugge. Maar ook uit Antwerpen waarop je keurig ­geklede jongens met elkaar ziet vechten terwijl een tiental omstanders filmt. Ook uit Oostende werden er verschillende gepost. Het is niet de enige soortgelijke club: zo is er ook nog ‘fights95’. “Elke politiezone krijgt hiermee te maken”, klinkt het bij de politie in Antwerpen.

Socioloog Ben Caudron van de Erasmushogeschool in Brussel ziet de filmpjes ook vaak opduiken. “Het is moeilijk om in het hoofd van die onverlaten te kruipen en te zeggen wat daar nu plezierig aan is”, zegt hij. “Al is het niet nieuw dat naar vechtpartijen gekeken wordt. Vroeger op school vormden zich ook groepen rond vechtjassen om ze aan te moedigen. Alleen bleef dat toen bij dat moment, nu wordt alles gefilmd en ­gedeeld. Omdat de sociale media dat ­mogelijk maken, maar we mogen ons daar niet op blindstaren. Het heeft ook te maken met de cultuur waarin we terechtgekomen zijn. Geweld is veel normaler geworden. Niet alleen bij jongeren, de afgelopen week klikten ook veel volwassenen op dat filmpje waarin zogezegd iemand in elkaar geslagen werd in het UZ Leuven.”

Geplande gevechten

Commissaris Carlo Smits van de Oostendse politie kent de bewuste Instagramgroep niet, maar zag in het verleden gelijkaardige filmpjes opduiken van vechtpartijen in Oostende. “Ook toen werden pv’s opgesteld en merkten we dat er niet altijd sprake is van een dader en slachtoffer. Soms wordt ook gepland tegen elkaar gevochten om er filmpjes van te maken die daarna massaal op het internet gedeeld worden.”