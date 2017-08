Zielige Mertens wordt uitgelachen door ploegmaat omwille van stom foutje

Napoli ontvangt zondagavond in het eigen San Paolo het gevaarlijke Atalanta Bergamo. Dries Mertens staat, zoals verwacht, opnieuw in de basis bij de Partenopei, maar de Rode Duivel zorgde na de training vandaag voor een hilarisch moment. Hij had zich namelijk buitengesloten en kon dus zijn kamer niet meer binnen. Mertens zat dan ook zielig op de grond naast zijn deur terwijl ploegmaat Jorginho hem al lachend vraag: "Wat is er aan de hand Dries?"

Mertens got locked out of his room at Napoli's training camp today. Jorginho jokes: "What happened, Dries". pic.twitter.com/mQ17niPt6j — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 27 augustus 2017