Kamping Kitsch lokt na groot succes naar het buitenland

Een dagje de marginale uithangen, is populairder dan ooit. Zaterdag daagde in Kortrijk ruim 15.000 man op voor Kamping Kitsch Club: het foutste festival van het land. Dat is meer dan dubbel zoveel als de 6.500 van vorig jaar. En er zit nog rek op. “Volgend jaar mikken we op 20.000 én gaan we naar het buitenland”, zegt organisator John Noseda.

“Hoofd, schouders, tiet en kont, tiet en kont.” Het is drie uur in de namiddag en uit de luidsprekers komt bovenstaand ‘topwerk’. Het is de perfecte ­samenvatting van wat Kamping Kitsch Club is: een goed ...