Aspirine tegen kanker: peperdure therapie aanvullen met banale pillen

Zorgt een spotgoedkoop medicijn binnenkort voor een doorbraak in de strijd tegen kanker? Die hoop leeft alvast bij Kom op ­Tegen Kanker en het Antikankerfonds. Zij investeren samen honderdduizenden euro’s in een nieuw onderzoek naar de effecten van onder meer aspirine en een middel afgeleid van de specerij kurkuma.

Tientallen Belgische vrouwen met baarmoeder(hals)kanker krijgen binnenkort een opvallende cocktail van zeven medicijnen. Ze worden behandeld met Keytruda, een vorm van immuuntherapie. Dat is een behandeling die recent is ontwikkeld en gemiddeld meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar kost. Daarnaast krijgen ze een lage ­dosis chemo en bestraling. Maar vooral: de vrouwen krijgen ook vitamine D, maagzuurremmers, een voedings­supplement op ­basis van ­kurkuma én ­aspirine. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar toch ­bestaat de kans dat die goed­kope pilletjes voor een doorbraak zorgen.

“Stuk voor stuk zijn het middelen waarvan we vermoeden of weten dat ze ons afweersysteem stimuleren”, zegt Lydie Meheus van het Antikankerfonds. “We ­hopen daarom dat ze de werking van de immuun­therapie verbeteren. We ­geven ze in normale dosissen maar allemaal tegelijk om de kans op succes te vergroten.”

In slaap

Kankercellen slagen erin ons afweersysteem in slaap te wiegen. Met medicijnen als Keytruda wordt het opnieuw wakkergeschud. De medicatie leert ons lichaam zelf de tumor te bestrijden. De nieuwe behandeling is de meest veelbelovende van de jongste jaren, maar werkt lang niet bij iedereen. Bij baarmoeder(hals)kanker reageert slechts één op de vijf patiëntes.

Jaarlijks krijgen in ons land meer dan 2.000 vrouwen die diagnose. Bij herval of uitzaaiingen restten hen weinig opties. De onderzoekers hopen dat de nieuwe cocktail tumoren gevoelig verkleint. De eerste resultaten worden verwacht ­binnen twee jaar.

Als de cocktail werkt, is dat ook goed nieuws voor de strijd tegen andere kankers. De aanvullende medicijnen kunnen makkelijk en snel worden ingezet omdat ze al op de markt zijn en weinig kosten. “Er valt nog weinig geld mee te verdienen door de farmaceutische ­industrie”, zegt Meheus. “Daarom toont die weinig interesse in dit soort ­onderzoek, dat nochtans een groot verschil kan maken.”

De testen met aspirine en co. gebeuren in vier ziekenhuizen in ons land, waaronder het UZ Gent en het UZ Antwerpen. In dat laatste start in oktober nog een ­ander onderzoek waarbij kankerpatiënten aspirine krijgen als aanvulling op chemo. Het gaat om mensen met darmkanker. “Er zijn aanwijzingen dat aspirine de kans op herval na een operatie verkleint”, zegt professor Marc Peeters.

Niet zomaar slikken

De wetenschappers benadrukken wel dat de testfase nog loopt. “Het is niet de bedoeling dat elke patiënt nu zomaar aspirine begint te slikken’, zegt Meheus. “Er is een risico op bijwerkingen zoals maagbloedingen en bovendien is het ­effect ervan nog lang niet algemeen bewezen.”