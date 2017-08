Somaliër die militairen aanviel was wel jihadist: “Na ruzie stak hij collega met een schroevendraaier”

De Brugse Somaliër Ayaanle Haashi (30), door buren omschreven als “een goedlachse jongeman die altijd zwaaide”, zeult een donker verleden mee. De man die vrijdag doodgeschoten werd in Brussel nadat hij twee ­militairen met een mes verwondde, werd ­eerder al genoemd in een dossier rond moslimradicalisme. Begin dit jaar stak hij een collega met een schroevendraaier, omdat die “een racist” was.

Vlak na de aanslag vrijdag in het centrum van Brussel leek het dat Haashi gehandeld had in een vlaag van waanzin. Hij verwondde twee militairen met een mes en had een nepwapen én twee korans bij zich. Daarnaast riep hij twee keer Allahu Akbar tijdens zijn aanval.

Radicalisme zouden zijn buren nooit aan Haashi gelinkt hebben. Zij kennen hem als een “goedlachse jongeman. Steeds modieus, sportief gekleed. Zoals een voetballer”. Toch komen nu steeds meer zaken boven die de man linken aan geweld.

Begin dit jaar werkte Haashi nog als ­arbeider bij een staalconstructiebedrijf in Eeklo. Het boterde niet tussen hem en twee collega’s en na een zoveelste incident pakte Haashi een schroevendraaier en stak zijn Portugese collega in de schouder. Hij wilde nog een tweede keer aanvallen, maar kon worden ontwapend. “Het zijn racisten. Ze maken me uit voor zwarte en neger”, zou Haashi nadien verklaard hebben aan de politie. Haashi werd opgepakt en prompt ontslagen.

Verdwenen

Kort na zijn ontslag verdween Haashi uit zijn appartement in Brugge, zegt burgemeester Renaat Landuyt, (SP.A). “Hij is er al zeker vier maanden niet meer gezien en we weten niet waar hij uithing”, zegt Landuyt. “Er is dat laatste feit van slagen en verwondingen in Eeklo maar eind 2016 is hij ook in Brugge opgemerkt door de politie omdat hij raar, psychotisch gedrag vertoonde. Het ging daarbij zeker niet om terrorisme en moslimradicalisme.”

Toch stond hij ook daar voor gekend. “Ayaanle Haashi heeft zéker geen dik dossier zoals de Abdeslams of de Abaaouds”, onthult een gerechtelijke bron. “Maar via het internet had hij wel contacten met een Somalische cel moslimfundamentalisten in West-Europa. Er is ook sprake van een telefoongesprek waarin moslimterreur verheerlijkt wordt. Of dat gesprek en de aanslag tegen de militairen verband houden, is op dit moment zeker niet aangetoond. Maar het wordt onderzocht.”

Die voorgeschiedenis valt wél te rijmen met zijn Allahu Akbar-uitroep bij de aanval op de patrouillerende militairen in Brussel vrijdag. Speurders zijn ervan overtuigd dat het geen daad van waanzin was – zoals eerst aangenomen –, wel een doel­bewuste zelfmoordaanslag. “Hij droeg een nepwapen, een airsoftpistool. Daarmee wou hij duidelijk een reactie uitlokken. En dat is gelukt. De militairen hebben hem doodgeschoten”. Terreurorganisatie ISIS heeft de aanslag opgeëist maar voor de speurders lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat hij rechtstreeks contact had met de terreurgroep of aangestuurd werd.

De aanslag in Brussel en zijn naam in het dossier rond de Somalische cel steken schril af met wat buren over de man vertellen en wat hij ook op zijn Facebookpagina wou doen uitschijnen. Daar lijkt Haashi een voorbeeld van integratie. Hij woont de start van de Ronde van Vlaanderen bij in 2013 en maakt er foto’s van. Hij ­‘liket’ Kevin De Bruyne en Club Brugge. Zelfs zijn collega’s op het werk, met wie Haashi problemen had, zeggen dat hij nooit opruiende “jihadistische taal” sprak.

Speurders trachten nu via de computer en gsm van de doodgeschoten terrorist meer te weten te komen over mogelijke linken tussen hem en jihadistische cellen. Op zijn ­appartement zijn na onderzoek alvast geen wapens, explosieven of jihadistische symbolen zoals een ISIS-vlag teruggevonden.