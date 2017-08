Standard kreeg voor de tweede week op rij een pandoering van jewelste. Op bezoek bij Club Brugge kreeg het alweer vier goals om de oren. Trainer Ricardo Sa Pinto werd er moedeloos van. Bij Sports Late Nigt konden ze wel lachen met de miserie van Standard. Toen ze enkele beelden van een wanhopig kijkende Sa Pinto toonden, kreeg hij een opmerkelijk bijschrift: Ricardo Sin Puntos. Per ongeluk of niet, een geslaagde woordspeling is het wel.