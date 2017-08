Dirigent (59) overlijdt voor ogen van muzikanten en publiek

Liedekerke / Affligem - Wat een groot feest moest worden zondagmiddag op de nieuwe rotonde aan de N208 op de grens tussen Liedekerke en Affligem, eindigde in een drama. Tijdens de feestelijkheden zeeg dirigent Jan Verhavert in elkaar en overleed ter plaatse.

Meer dan een jaar van voorbereidingen gingen er aan de onthulling van de beeldengroep ‘Goede Geburen’ vooraf. Patrick Van Craenenbroeck kreeg de opdracht toegewezen en ontwierp een kunstwerk met vier figuren die elk een andere richting uit kijken. Een hele namiddag waren er festiviteiten gepland op en rond de rotonde op het kruispunt van de twee bevriende gemeenten.

Daar hoorde een feestelijke optocht van een fanfare bij. De Katholieke Gilde uit Hekelgem werd hiervoor aangezocht. Dirigent Jan Verhavert (59) was net zijn muzikanten door de feestende menigte aan het sturen toen hij om 15.45 uur plots in elkaar zakte en roerloos op het asfalt bleef liggen. Meteen schoten hulpverleners ter hulp. Ze probeerden de dirigent meer dan een uur lang te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.

Verslagenheid

Jan Verhavert overleed te midden van meer dan duizend mensen die de onthulling van het standbeeld wilden meemaken.

De verslagenheid onder de aanwezigen was groot. Toen duidelijk was dat Verhavert bezweken was en de begrafenisondernemer het lichaam kwam ophalen, vormde zich spontaan een erehaag met de muzikanten van de Katholieke Gilde die verweesd achterbleven.

Meteen beslisten de organisatoren om alle optredens op te schorten, maar op vraag van de familie werd het kunstwerk op de rotonde met grote vertraging dan toch ingehuldigd.

Jan Verhavert was in Liedekerke en omgeving een gekende figuur. Hij was sinds 1984 onafgebroken dirigent.

Over twee weken heeft de fanfare een groot feestweekeinde gepland voor haar 125ste verjaardag.

Jan Verhavert was ook actief in het voetbal bij VK Liedekerke.

Op het ogenblik van zijn overlijden waren er wedstrijden aan de gang. Die werden stilgelegd toen men het droevige nieuws vernam.