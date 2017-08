Ivo Rodrigues, de 22-jarige aanvaller die Antwerp leent van Porto, heeft op bezoek bij KV Oostende even zijn visitekaartje afgegeven. De jonge Portugees scoorde vanuit een scherpe hoek een bijzonder acrobatisch doelpunt. Later op de avond zou hij ook nog een tweede keer scoren en zo dus meer dan zijn steentje bijdragen aan de 3-4 zege van The Great Old bij KVO.