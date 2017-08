COMMENTAAR. Lichaamstaal van Anderlecht-spelers sprak al langer boekdelen, nu komt er gebrom bij

AA Gent-Anderlecht voldeed aan de verwachtingen. Een duel in de kelder van de rangschikking staat doorgaans bol van de onzekerheden, angst om échte risico’s te nemen en knullige combinaties. Zo moet pakweg Moeskroen-Westerlo er vorig seizoen ook hebben uitgezien. Let wel, AA Gent deed het in de eerste helft helemaal niet slecht, maar de zware terugval na de rust verklaart waarom de Buffalo’s staan waar ze staan: op een voorlaatste plaats. De weg is nog lang, maar de spirit is al terug. Zoals het dan bij degradatiekandidaten pleegt te klinken: er waren lichtpunten waaraan ze zich kunnen optrekken.