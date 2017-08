Langdurig contract voor Dendoncker ligt klaar bij Monaco, krijgt Anderlecht oude bekende in ruil?

Leander Dendoncker is zo met een transfer bezig, dat hij zelfs niet in de kern zat voor het duel met AA Gent. Een vaarwel zonder afscheidsmatch? Monaco legt alvast een contract voor vijf jaar klaar voor de middenvelder en stuwt Meïté naar Brussel.

De komst van Dendoncker is wel afhankelijk van het vertrek van Fabinho en Mbappé van Monaco naar PSG. Omdat de Parijzenaars door de Financial Fair Play maar 140 miljoen meer mogen uitgeven, kunnen Mbappé en Fabinho wellicht alleen gehuurd worden met een knotsgekke aankoopoptie.

Monaco – dat zich niet wil laten aftroeven anticipeert wel. Het bereidde al een vijfjarig contract voor voor Dendoncker en maant Soualiho Meïté aan om te kiezen voor Anderlecht.

De zaak houdt Dendoncker zo in de ban, dat Weiler besloot hem niet mee te nemen naar Gent. “Dendoncker is bezig met een eventuele transfer”, gaf de coach toe. “Ik had al vastgesteld dat Leander niet meer zijn niveau haalt. Hij moest hier in Gent niet alleen lijfelijk aanwezig zijn, maar ook met zijn hoofd. Als Dendoncker vertrekt, zal ik dat accepteren.”

Soualiho Meïté speelde nog niet voor Monaco. Foto: Icon Sport

Spitsen weg?

En er staat nog wat voor de deur. De spitsen Teodorczyk (Fenerbahçe?), Thelin (aangeboden bij Waasland-Beveren), Ganvoula (Kortrijk, mogelijk opnieuw Mechelen) en Harbaoui (Lokeren?) hebben allemaal nog opties. Ganvoula en Thelin haalden niet eens de selectie. De invaller van dienst was Harbaoui, die van Weiler opeens vier minuten mocht meedoen. “Als de aanvallers moeilijk scoren, dan probeer je iets anders. Voor Harbaoui was een transfer voorzien, maar hij trainde altijd mee. Het kan ook dat hij blijft.”

Veel zal afhangen van de komst van Robert Beric (St-Etienne) of nog een andere aanvaller. Ook een centrale verdediger huren is nog steeds een optie voor RSCA.